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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365
اشتباكات عنيفة فى محور طريق المطار جنوب العاصمة الليبية
أكد مصدر لموقع ليبيا 24 الإخباري، اليوم الإثنين، بأن محور طريق المطار جنوب طرابلس يشهد اشتباكات عنيفة.
وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك بعد أن اختتم مؤتمر برلين بشأن ليبيا أعماله في وقت سابق، الأحد.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المؤتمر انتهى إلى اتفاق الجميع على احترام حظر تصدير السلاح.
وأضافت ميركل أن هناك اتفاقًا أيضًا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.
ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.
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