شهدته مواجهة الفريقين قبل 5 سنوات.. متولي يُعيد حدثا غريبا في مباراة الرجاء ونهضة بركان

أهدر محسن متولي قائد فريق الرجاء الرياضي، مساء أمس الأحد، ركلة جزاء في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نهضة بركان، لحساب الجولة الـ13 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأعادت الركلة المهدرة من طرف متولي، إلى الأذهان حدثا مماثلا شهدته مباراة النسور الخضر والفريق البرتقالي، على أرضية الملعب البلدي ببركان، قبل 5 سنوات، وتحديدا يوم 28 دجنبر من العام 2014.

ففي المواجهة التي جمعت بين الطرفين برسم الأسبوع الرابع عشر من بطولة الموسم الرياضي 2015/2014، أتيحت ركلة جزاء للفريق الأخضر، غير أن عادل الكروشي الظهير الأيسر للرجاء حينها، فشل في ترجمتها إلى هدف، بعدما تصدى لها بنجاح منير المرابط حامي عرين النهضة.

ومن غرائب الصدف أن المرمى الذي أهدر فيه الكروشي جزاء 2014، هو نفسه الذي لم يقو متولي على ترجمة ركلته فيه إلى هدف، بل الأكثر من هذا أن ضربة الجزاء الأولى ضاعت في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول للقاء، وهي الدقيقة ذاتها التي أُهدِرت فيها الثانية، لكن في شوط المواجهة الثاني، علما أن النتيجة النهائية للمباراتين معا كانت تعادل إيجابي، هدف لمثله في الأولى، وبهدفين في كل شبكة خلال مقابلة الأمس.