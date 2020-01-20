أمن طنجة يفك لغز الاعتداء على طفل ويوقف الجاني

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، مع انتشار صور لطفل قاصر تعرض لاعتداء من قبل أحد الاشخاص بمحيط سوق حي الوردة ببني مكادة.

وقالت مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن مصالح الدائرة الأمنية السابعة المختصة، قامت بتوقيف الجاني، معلنة أن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق العدلية يعمل كحارس ليلي، وجدته العناصر الإمنية في حالة تخدير قصوى، وبحوزته سلاح أبيض من الحجم المتوسط.

وأوضحت ذات المصادر، أن الموقوف وبعد عملية تنقيطه بمنطقة أمن بني مكادة، تبين أنه مبحوث عنه لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح في حق شخص آخر.

وقامت مصالح أمن طنجة، بوضع الجاني رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول المنسوي اليه باشراف و توجيه من النيابة العامة المختصة، في انتظار الاستماع للطفل وعرض الجاني عليه قصد التعرف عليه.