وزير داخلية البحرين يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

المناطق - الرياض

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بسمو الأمير سلطان بن أحمد، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك.

كما أشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً لسمو السفير، كل التوفيق والنجاح، في مهام عمله الجديد.

حضر الاستقبال رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك.