ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:07 صباحًا, 20 يناير 2020 م المناطق_وكالات التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، في نهاية «مؤتمر برلين»، بحظر إرسال الأسلحة إلى الجبهات المتصارعة، داعين إلى وقف العمليات القتالية والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

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