شكرا لقرائتكم خبر عن «مادورو» يتطلع إلى إنهاء الجمود السياسي مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

يسعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة من أجل بلورة "شكل جديد من العلاقة" مع واشنطن، حسبما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وقال مادورو في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام أمريكية إنه "إذا كان هناك احترام بين الحكومتين، بغض النظر عن حجم الولايات المتحدة، وإذا كان هناك حوار، وتبادل لمعلومات صادقة، حينئذ، تأكدوا أنكم تستطيعون خلق نوع جديد من العلاقة".

ونقلت الصحيفة عن مادورو قوله إن "إقامة علاقة من الاحترام والحوار، ستحقق وضعا الكل فيه فائز، وأن علاقة مواجهة ستتسبب في وضع الكل فيه خاسر. هذه هي الصيغة".

ويبدو أن مادورو يتطلع إلى إنهاء الجمود السياسي في بلاده، إذ أن نحو 50 دولة من بينها الولايات المتحدة تعتبر مادورو مغتصب للسلطة وتعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.