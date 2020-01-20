شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع رجل.. عاصفة قوية تضرب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (آيميت) أن من المنتظر اشتداد العاصفة على مدى ساعات الليل واستمرارها حتى يوم الثلاثاء على الأقل، وأن قوتها ستكون أشد في جزر بلنسية والبليار.
وأعلنت هيئة الأرصاد حالة التأهب القصوى في عشرة أقاليم انتظارا لرياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى سبعة أمتار وتساقط الثلوج بكثافة.
وطالبت سلطات برشلونة السكان بالابتعاد عن الشواطئ لتجنب التعرض للانجراف بسبب الأمواج، كما جرى إغلاق الحدائق العامة في أنحاء العاصمة مدريد.
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