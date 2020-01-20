شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: التحالف مع أمريكا يحمي السلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أنه في 19 يناير 1960، تم التوقيع على «معاهدة التعاون المتبادل والأمن» المنقحة من قبل رئيس وزراء اليابان الأسبق، نوبوسوكي كيشي، جد آبي والرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور.
وتلزم الاتفاقية واشنطن بحماية طوكيو، بينما تسمح للجيش الأمريكي بأن يكون لديه قواعد في اليابان.
وكان آبي يتحدث في حدث بمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية في طوكيو الأحد، وتعهد بتعزيز التحالف بين الجانبين في الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني، قائلا: إن الاتفاقية يتعين أن تبقى خلال السنوات الـ100 المقبلة.
وقال قائد القوات الأمريكية في اليابان، الليفتنانت جنرال، كيفين شنايدر: إن أهمية التحالف تزداد يوميا، حيث إن البيئة الأمنية في المنطقة تتطور سريعا.
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