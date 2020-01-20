شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان «الملالي» يهدد الأوروبيين بخفض العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

هدد مجلس الشورى الإيراني أمس الأحد بخفض العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إذا لم تف الدول الثلاث بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن نوابا بمجلس الشورى يجمعون تواقيع لإصدار بيان يحذرون فيه الدول الثلاث بخفض العلاقات معها.

وأعلنت الدول الثلاث مؤخرا تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه 2015، ويتيح تفعيلها في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

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وقالت الدول الثلاث، في بيان: لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن طهران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تعاند بالقول: إنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليه وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.