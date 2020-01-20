شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاذيب تحول تفجير الطائرة الأوكرانية إلى «تشرنوبل» جديد والان نبدء بالتفاصيل

قالت النسخة الأمريكية لمجلة «ذي سبيكتاتور»: إن الكذب والملابسات التي أحاطت بحادثة سقوط طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران مباشرة، يجعل منها «تشرنوبل» إيران.

وبحسب مقال لـ «سكوت مكاي»، فإن تلك الطائرة أسقطها الإيرانيون في نفس الليلة، التي أطلق فيها النظام المارق نحو 15 صاروخا على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

» كذب النظام

وأشار الكاتب إلى أن نظام الملالي كذب في البداية، زاعما أن الطائرة كانت تعاني من مشكلة في محركها، كما حاول إرسال جرافاته إلى موقع تحطمها في محاولة منه للتستر على الحقيقة الواضحة، التي تتمثل في أنهم هم الذين أسقطوها.

وأشار إلى أن النظام واصل كذبه عندما أعلن أن صواريخه، التي أطلقها أسقطت قتلى من الجنود الأمريكيين في العراق، لكن الحقيقة أن واحدا منها أسقط الطائرة، التي كان على متنها 176 شخصا بينهم عدد كبير من الإيرانيين.

ومضى الكاتب يقول: يعيش النظام الإيراني حاليا على القمع الوحشي، والإدراك الشعبي بأن معارضته أمر غير مجدٍ، فضلا عن كونه انتحاريا، وتابع: لكن عندما يرى الإيراني العادي أن سليماني قد تم تفجيره في بغداد، فإنه يدرك أن النظام كان خائفا جدا من الأمريكيين، الذين وعد بإبادتهم طيلة 40 عاما، لدرجة أنه خشي فعليا من إراقة أية دماء ثأرا لرجل، لكنه ليس خائفا جدا من الكذب على شعبه حول هذا الموضوع.

ويضيف الكاتب: ثم يقتل النظام 80 من مواطنيه بسبب انعدام الكفاءة الهائل، بل ويغضب الكنديين والأوروبيين لدرجة تجبرهم على المشاركة في فرض عقوبات إضافية لزيادة شل الاقتصاد الإيراني الميت بالفعل، بما يمكن أن يخلق بيئة متقلبة بطرق لا يحبها النظام.

» دولة فاشلة

ويواصل سكوت مكاي قائلا: تبدو إيران دولة ذات حكومة فاشلة، وليس أدل على ذلك من إسقاط تلك الطائرة وقتل أفرادها عن طريق الصدفة. وكل أكاذيب الدولة تجعل الأمور أسوأ، مشيرا إلى وجود الكثير من الدلائل والعلامات على أن النظام الإيراني في موقف صعب.

ولفت إلى أن عدم الكفاءة والكذب لا يوجدان معا إلا في الأنظمة الشمولية، التي تفشل دائما في نهاية المطاف تحت وطأة الاثنين، مضيفا: في إيران، اقترب الفشل، ويمكنك أن تشعر به حتى من بعيد.

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ومضى قائلا: تمتلئ شوارع هذا البلد بالمتظاهرين، الذين لن يعودوا إلى ديارهم على الرغم من أن النظام أرسل سفاحيه لسفك دماء شعبه، وتابع: تركت كيميا علي زادة، أبرز رياضية إيرانية ولاعبة التايكوندو، التي فازت بالميدالية الأولمبية الوحيدة لبلادها، إيران إلى هولندا وشجبت النظام، وأضاف: كما استقالت مذيعتا أخبار من شبكة التليفزيون الحكومية. وقدمت إحداهما اعتذارا للشعب.

ولفت الكاتب إلى أنه مع تصدع النظام، غرد الرئيس ترامب يناشد النظام بعدم قتل شعبه، في لحظة تشبه دعوة الرئيس رونالد ريغان لنظيره السوفييتي ميخائيل غورباتشوف التي قال فيها: سيد غورباتشوف أسقط هذا الجدار بسبب تأثيره على الشعب المقموع.

» أكاذيب متشابهة

وأوضح مكاي، أن تحذير ترامب للنظام الإيراني يستدعى ذكرى تكشف التشابه في الأكاذيب وعدم الكفاءة، التي أسقطت النظام السوفييتي الشرير، وتابع قائلا: لقد حدث ذلك في 1986 عندما انفجرت محطة «تشرنوبل» النووية، وأثارت الإشعاع في جميع أنحاء أوروبا الشرقية والوسطى، مما خلق أرضا قاحلة في دائرة نصف قطرها 50 ميلا حولها، وقضيت أرواح المئات بشكل مباشر أو غير مباشر، إن لم يكن الآلاف.

ويزيد: عندما فشل التستر، كانت تلك هي نهاية قدرة السوفييت على إجبار الشعب على الخضوع.

ولفت إلى أنه في غضون سنوات قليلة، تفكك هذا النظام، كقوة عظمى عالمية، إلى حوالي 15 دولة مختلفة، دون إطلاق رصاصة واحدة.

وأوضح الكاتب أنه إذا كان سقوط الطائرة لا يساوي «تشرنوبل»، إلا أن حكم ملالي إيران لا يساوي الاتحاد السوفييتي.

وأضاف: طهران ليس إلا نظام لـ«البلطجة» والإرهاب والجريمة المنظمة الدولية في جميع أنحاء العالم، ويدير لعبة خداع على الكوكب بأسره على مدار 40 عاما مضت.

واختتم بقوله: مع وجود ترامب في البيت الأبيض، سنرى إلى أي مدى يمكن أن ينجح الكذب وانعدام الكفاءة في إبقاء النظام، ويجيب عن نفسه قائلا: في ظني، لفترة ليست طويلة.