شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: لن نرسل الصندوقين الأسودين لـ«كييف» والان نبدء بالتفاصيل

نفى نظام إيران اتخاذ قرار بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المدنية التي أسقطت هذا الشهر لأوكرانيا لفحصهما.

وكانت وكالة أنباء إيرانية أخرى قد قالت السبت: إن مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة بالطائرة، التي اعترف الحرس الثوري بإسقاطها عن طريق الخطأ في 8 يناير، سيرسلان إلى أوكرانيا.

وتسببت الحادثة الإرهابية بتفجير الطائرة في اضطرابات داخل إيران وزادت من الضغوط الدولية على الملالي الذين يواجهون بالفعل عزلة إقليمية وعالمية، زادها تماديهم في زعزعة استقرار المنطقة وتهديد مصالح واشنطن وشركائها في الشرق الأوسط، علاوة على نزاع طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وخلاف تطور لصراع مفتوح هذا الشهر.

في غضون هذا، عادت جثث 11 أوكرانيا لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة الركاب بالخطأ - كما تدعي طهران- أمس الأحد وأقيمت في استقبالها مراسم رسمية في مطار كييف.

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة التي كانت قادمة من طهران ومتجهة لكييف حتفهم وعددهم 176 شخصا.