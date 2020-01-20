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شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أخطر عصابة.. هروب 75 مسجونًا في باراجواي والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت سيسيليا بيريس وزيرة العدل في باراجواي للصحفيين، إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل وستة مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.
وقالت حكومة باراجواي إن من بين الفارين أعضاء في عصابة (فيرست كابيتال كوماند) وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.
وأضافت لمحطة مونيومنتال الإذاعية "إنها عملية استغرقت أياما ومن المستحيل أن لا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".
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