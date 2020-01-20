مؤتمر برلين وتسول قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



على الصعيد السياسي تقرأون: جونسون وماكرون يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وانطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وقبرص تهاجم تركيا: تنتهك القوانين وتمارس القرصنة، وتنديد أممي بمجزرة الحوثي في مأرب اليمنية، وهل ينهي مؤتمر برلين 9 سنوات من الأزمة الليبية؟، وماكرون: يتعين منع إرسال مرتزقة سوريين موالين لأردوغان إلى ليبيا، ومغردون إيرانيون ينتقدون خطبة خامنئي: انتظرنا التنحي أو التفاوض، وجوتيريس من برلين: لا يمكن حل النزاع الليبي عسكريا.

وتجدون أيضا: دياب يلتقي عون وتوقعات بإعلان تشكيل حكومة لبنان، وأبوالغيط: لا جدوى لوقف النار في ليبيا بوجود المليشيات، والسعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، والمرصد السوري: أنقرة نقلت 2400 مرتزق إلى ليبيا، وميدفيديف يعلن عدم تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم بروسيا، وبومبيو يدعو الليبيين إلى استغلال مؤتمر برلين لإنهاء الصراع، وبعد لقاء عون ودياب.. خلافات "الفريق الواحد" تعطل حكومة لبنان.

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واقتصاديا تطالعون: قطر تتسول ود واشنطن عبر السندات الأمريكية، وتصريح صيني "هام" عن وارداتها من أمريكا بعد "اتفاق التجارة"، وانخفاض إنتاج "أوبك" بمعدل مليوني برميل يوميا خلال 2019، والفائدة السلبية تكبد المؤسسات المالية الألمانية 2.4 مليار يورو، والسعودية تحقق أعلى استثمارات خارجية مباشرة في 10 سنوات، وللشهر الـ5 على التوالي.. تراجع استثمارات الصين في السندات الأمريكية، وقفزة "متوقعة" في استهلاك الصين من الغاز الطبيعي خلال 2020.

وفي الفن تقرأون: سبب حزين وراء تدهور مفاجئ في صحة نادية لطفي.

وفي الرياضة تجدون: الإصابة تهدد مشاركة راشفورد في "يورو 2020".

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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