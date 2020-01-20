شكرا لقرائتكم كر وفر في بغداد.. قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل الأحد الاثنين، عن عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد.

كما لفت إلى قطع شوارع رئيسية مؤدية إلى بغداد، وسط انتشار أمني كبير لقوات الأمن عند مداخل العاصمة.

إلى ذلك أشار إلى إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين عند جسر محمد القاسم في بغداد.

وفي الجنوب قطع المحتجون عدة طرق رئيسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار. كما أعلنت شرطة ذي قار جرح 4 أشخاص في اعتداء مسلحين على متظاهرين.

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وفي وقت سابق، أغلق محتجون ساحة عدن قرب مدينة الكاظمية في بغداد، إضافة إلى مَنفَذي الشيب وبدرة مهران العراقيين مع إيران.

ضغط على الحكومة والبرلمان

إلى ذلك تصاعدت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق حيث قطع متظاهرون طرقاً وجسوراً، بينها بإطارات سيارات مشتعلة، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية، بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الطبقة التي تسيطر على مقدرات البلاد.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بـ"إقالة النظام" السياسي الموالي لطهران.

مقتل 460 شخصاً

يشار إلى أن العراق يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع كانون الأول/ديسمبر. وما تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.

كما أسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح.