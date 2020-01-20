شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تحسم قانون "النفاذ إلى الموارد الأحيائية".. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل برئاسة المهندس طلعت السويدى، 3 طلبات إحاطة مقدمة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن عدد من المشاكل البيئية، ومنها الطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن ظاهرة نفوق الأسماك ببحيرة إدكو بسبب تلوث المياه، كما تستهدف اللجنة حسم مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

كما تشمل طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن فتح فرع لجهاز شؤون البيئة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتوفير معدات تقليم النخيل، والطلب المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن استمرار العمل بالمجزر الألى بزاوية سيدى عبد القادر حى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية رغم اضراره البيئية.

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وفى السياق ذاته، تحسم اللجنة مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويعد أحد التشريعات الهامة أمام اللجنة لاسيما لدوره فى حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

و ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.