شكرا لقرائتكم خبر عن أهم رسائل على عبد العال رئيس مجلس النواب فى أسبوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى، عددا من الرسائل التى أطلقها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والتى حرص من خلالها على أن يؤكد بعض الحقائق للنواب وللحكومة، وجاءت كالتالى:

1-الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى، ولابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى، واتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، البرلمان المصرى يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبى.

2- ليس هناك نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام، وهدف الدولة إعادة الهيكلة بعد فشل الخصخصة.

3- الجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودائمًا ما يسانده، ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدًا تجاه الفلاح.

4- الاستجواب أداة إتهام للوزير ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارج موضوعه.

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5- المجلس أقر سابقة برلمانية جديدة بإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة، مشددا على أن صورة معروضة فى الاستجواب قد تكفى لمسائلة حكومة بأكملها.

6- رئيس المجلس يوجه الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء مجلس النواب للرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده غير المسبوقة فى الاهتمام بصحة الشعب المصري.

7- البرلمان وقاعته لهما تاريخ كبير يتجاوز الـ 153 عاما ويجب احترام التقاليد البرلمانية.

8- دور المجتمع المدنى مهم ولا يقل وطنية عن دور أى مؤسسة حكومية أو وطنية.

9: البرلمان أعطى جرس إنذار للحكومة بمناقشة أول استجواب.

10- الخصخصة نجحت فى العالم وفشلت فى مصر.