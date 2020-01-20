شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": ننسق مع النائب العام لزيارة سجن طرة شديد الحراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محمد فائق رئيس المجلس، يرتب الآن مع النائب العام المستشار حماده الصاوى زيارة سجن طرة شديد الحراسة وقائمة السجون التى سيقوم المجلس بزيارتها.

وأضاف حافظ أبو سعدة، لـ"الخليج 365"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعد تقريرا عن أوضاع السجون عقب الانتهاء من الزيارات.

و كان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه الشهرى الثلاثاء الماضى، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض العضو السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقامة القانونية الدولية، كما ناقش المجلس عددًا من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة، وأنشطة اللجان المختلفة، ومشاريع القوانين التى طلب مجلس النواب رأى المجلس فيها لارتباطها بحقوق الإنسان، وكذلك الأنشطة التى يعتزم المجلس القيام بها الفترة القادمة، وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من الشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون، وفى ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التى سيقوم بزيارتها وخاصة سجن طرة شديد الحراسة والذى ورد منه العديد من الشكاوى.

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وكان الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال أن المجلس يرتب الآن مع مصلحة السجون والنيابة العامة لزيارة 3 سجون قريبا، مضيفا أن المجلس زار خلال الأيام الماضية نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا".

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن زيارة وفد المجلس القومى لسجن المنيا كانت جيدة، وأطلع على المنشآت الجديدة، لافتا إلى أنه زار من قبل سجن بورسعيد والنساء وعدد من السجون الأخرى، ويعتزم زيارة السجون داخل وخارج القاهرة.

وذكر الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعد تقريرا عن أوضاع السجون عقب الانتهاء من الزيارات.