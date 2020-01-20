8 صور ترصد الحضور القوي للسيسي في مؤتمر برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

سجلت عدسات المصورين الحضور القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر برلين العاصمة الألمانية برلين أثناء مناقشات حلول للأزمة الليبية.. طالع الألبوم المرفق بالأعلى.

وكانت فعاليات المؤتمر انتهت، اليوم الأحد، بحضور 12 من قادة وزعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

وكان في استقبال السيسي، لدى وصوله، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

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والتقى السيسي على هماش المؤتمر وبمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتقط القادة والرؤساء للدول المشاركة فى مؤتمر برلين، صورة جماعية قبل إنطلاق القمة، بحضور ومشاركة الرئيس السيسي.

كما تظهر الصور المرفقة بالأعلى مشاورات قادة المؤتمر مع الرئيس السيسي بخصوص الحلول اللازمة لإنهاء الصراع الليبي.