أجهزة طبية وسلال غذائية في تعز والضالع

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شاحنةً تحمل أجهزة طبية وكذلك جهاز كيمياء حديث إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.

وقدمت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، شكرها الجزيل للمملكة، ممثلة في المركز، على الدعم المستمر للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية للمركز تعكس العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين المملكة واليمن.

كما وزّع المركز، أمس، 900 سلة غذائية للنازحين داخليا والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 6300 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشمل التوزيع مناطق «كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين».

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز، للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

حقائب شتوية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1000 حقيبة شتوية في مدينة سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك، في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم.

سلال غذائية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، 1500 سلة غذائية تزن 157.5 طناً لمتضرري الفيضانات بمحافظة بيداوا في إقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي بالصومال.

مهمات إسعافية

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية بمنطقة المنية شمال لبنان، 23 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

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باكستان

1000 حقيبة شتوية

5000 مستفيد من الأطفال والنساء وكبار السن

الصومال

1500 سلة غذائية

157.5 طنا

9000 مستفيد

لبنان

23 مهمة إسعافية

نقل المرضى

تقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير