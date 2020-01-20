طهران تتراجع بشأن تسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية

فيما وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين الـ11 الذين قضوا بعدما أسقط صاروخ إيراني الطائرة التي كانوا يستقلونها إلى كييف، وسط توتر شديد بين طهران وواشنطن، أعلنت إيران التراجع عن قرارها حيث أكدت عدم تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، وذلك على عكس ما أعلنته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بالأمس، بأن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر إلى أوكرانيا، ولقي كل من كانوا على متن الطائرة، حتفهم وعددهم 176 شخصا.

وكان المكتب الصحفي التابع للمدعي العام الأوكراني، قد أفاد الجمعة، أنه توجه مرة أخرى لإيران، بطلب تزويد ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين بمسجلات قمرة القيادة للطائرة بوينج التابعة لشركة «خطوط الطيران الدولي الأوكرانية» والتي أسقطت بالقرب من طهران.