عطية: الحوثي يدمر مقدسات اليمنيين إرضاء للملالي

بينما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن الهجوم الجبان على أحد مساجد مأرب من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقام من الشعب اليمني كرد فعل ضد مقتل قاسم سليماني، صرح وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية لـ»دوت الخليج» بأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي في اليمن ما هو إلا تنفيذ لرغبات وأجندة إيران في المنطقة، وهي الرغبة التوسعية المتشبعة بالمذهبية السياسية التي أتى بها الخميني في ما يسمى «تصدير الثورة».

المنهجية الإيرانية

أكد عطية أن الأفكار الإيرانية التي تطبقها عصابة الحوثي قائمة على نسف مبادئ التعايش، وتكفير الآخر ممن ليسوا من مذهبهم، وحقهم المطلق في حكم الناس ومن نازعهم فقد كفر، وأيضا قيام عقيدتهم على الخرافة كأساس لكسب تعاطف الناس، وهي هوية إيرانية بحتة، تسعى لتصديرها إلى المنطقة هذه مسلمات يجب الانطلاق منها لمعرفة أبعاد التشابه بين كل ما يحدث من أدوات إيران في المنطقة، ففي سورية تم استهداف المساجد وتفجيرها والتنكيل بالخطباء والدعاة والعلماء واستباحة دمائهم وسجنهم، وفي العراق كانت هناك عملية ممنهجة لتجريف الوعي السني وتدمير العقلية السنية، وتمت إبادة جماعية لم تستهدف دور العبادة، فحسب، بل والإنسان دون مراعاة لحرمة الدماء واحترام للأطفال والنساء الذين قضوا حتفهم بهذه الإبادة الجماعية التي قامت بها إيران عبر وكلائها، وفي اليمن أول ما بدأ به الحوثيون المسجد ومراكز العلم السنية، ومضوا في اجتياح اليمن يقتلون البشر ويفجرون الجوامع ودور القرآن.

أضاف: «حين نجد التطابق والتشابه بين وكلاء إيران، لا بد أن نتذكر الدور المخزي والسيئ الصيت للهالك قاسم سليماني، إذ ما زالت النائحة تنوح عليه لدى الحوثيين حتى اللحظة، فهو الداعم الأساسي لهم لوجستيا وعسكريا وعملياتيا، وهو من زودهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والألغام البحرية وغيرها، وهو من دعم أيضا الميليشيات في العراق وسورية، وهذا كاف للكشف بجلاء عن أن غرفة العمليات واحدة والريموت بيد طهران».

المواجهة مستمرة

قال مجلي: إن «القوات اليمنية المسلحة ستواصل المواجهة مع عصابات الحوثي المدعومة من إيران بكافة أنواع الأسلحة والصواريخ، ومن المعروف أن قوات الجيش الوطني حققت ولا تزال تحقق انتصارات متوالية في عدد من الجبهات القتالية مكبدة الميليشيات الحوثية المزيد من الخسائر المادية والمعنوية، بينما الميليشيات تحرص على استهداف الأعيان المدنية والمساجد والمعسكرات، ولا تستطيع التفريق بين مدنيين وعسكريين ومساجد ومنازل». تابع: «دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسيتم الرد على تلك الأعمال الإجرامية والبربرية».

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