عطية: الحوثي يدمر مقدسات اليمنيين إرضاء للملالي

المنهجية الإيرانية
أكد عطية أن الأفكار الإيرانية التي تطبقها عصابة الحوثي قائمة على نسف مبادئ التعايش، وتكفير الآخر ممن ليسوا من مذهبهم، وحقهم المطلق في حكم الناس ومن نازعهم فقد كفر، وأيضا قيام عقيدتهم على الخرافة كأساس لكسب تعاطف الناس، وهي هوية إيرانية بحتة، تسعى لتصديرها إلى المنطقة هذه مسلمات يجب الانطلاق منها لمعرفة أبعاد التشابه بين كل ما يحدث من أدوات إيران في المنطقة، ففي سورية تم استهداف المساجد وتفجيرها والتنكيل بالخطباء والدعاة والعلماء واستباحة دمائهم وسجنهم، وفي العراق كانت هناك عملية ممنهجة لتجريف الوعي السني وتدمير العقلية السنية، وتمت إبادة جماعية لم تستهدف دور العبادة، فحسب، بل والإنسان دون مراعاة لحرمة الدماء واحترام للأطفال والنساء الذين قضوا حتفهم بهذه الإبادة الجماعية التي قامت بها إيران عبر وكلائها، وفي اليمن أول ما بدأ به الحوثيون المسجد ومراكز العلم السنية، ومضوا في اجتياح اليمن يقتلون البشر ويفجرون الجوامع ودور القرآن.
أضاف: «حين نجد التطابق والتشابه بين وكلاء إيران، لا بد أن نتذكر الدور المخزي والسيئ الصيت للهالك قاسم سليماني، إذ ما زالت النائحة تنوح عليه لدى الحوثيين حتى اللحظة، فهو الداعم الأساسي لهم لوجستيا وعسكريا وعملياتيا، وهو من زودهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والألغام البحرية وغيرها، وهو من دعم أيضا الميليشيات في العراق وسورية، وهذا كاف للكشف بجلاء عن أن غرفة العمليات واحدة والريموت بيد طهران».
المواجهة مستمرة
قال مجلي: إن «القوات اليمنية المسلحة ستواصل المواجهة مع عصابات الحوثي المدعومة من إيران بكافة أنواع الأسلحة والصواريخ، ومن المعروف أن قوات الجيش الوطني حققت ولا تزال تحقق انتصارات متوالية في عدد من الجبهات القتالية مكبدة الميليشيات الحوثية المزيد من الخسائر المادية والمعنوية، بينما الميليشيات تحرص على استهداف الأعيان المدنية والمساجد والمعسكرات، ولا تستطيع التفريق بين مدنيين وعسكريين ومساجد ومنازل». تابع: «دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسيتم الرد على تلك الأعمال الإجرامية والبربرية».
بيان صادر عن وزارة الأوقاف اليمنية
مشروع الحوثي يستهدف بيوت الله منذ انقلابه على الشرعية
منهجيتهم قائمة على هدم وتدمير مقدسات اليمنيين وإقرار الشعائر الشيعية
تدعو الوزارة اليمنيين للاتحاد خلف القيادة الشرعية والجيش الوطني وقوات التحالف
تدعو الوزارة جميع علماء اليمن ودعاته إلى التصدي لمشروع الحوثي وفضحه
كانت هذه تفاصيل خبر عطية: الحوثي يدمر مقدسات اليمنيين إرضاء للملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.