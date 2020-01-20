عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تنمية مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

برلين (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في برلين، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. جرى خلال اللقاء -الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا- بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بالدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات دعماً لجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

حضر اللقاء سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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