قرقاش: أزمات العرب لن تطفئها التدخلات الإقليمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم دولة الإمارات لمؤتمر برلين ومخرجاته، وسعيها مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حل سياسي نحو السلام والاستقرار، لافتاً إلى أن أزمات العالم العربي العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية، والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس: «ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته، ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار»، مضيفاً: «إن أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية، والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة».

وقال في تغريدة أخرى: «إن المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا، يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري، إن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق»، مؤكداً أن «تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاسٍ لن يتكرر».