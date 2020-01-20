الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب في المتوسط

عواصم (وكالات)

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصاً في المياه القبرصية. وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين».

وأضاف «نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على «الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة».

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

من جانبها اتهمت قبرص تركيا بـ«القرصنة» بعد إعلان أنقرة خططاً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة، رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن «تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته».

وأضافت أن تركيا «تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر، خصوصاً نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية» ضمن المياه القبرصية.