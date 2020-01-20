عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

برلين (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في برلين، معالي مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية. جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، والدور المهم لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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