لافروف: عرض «وثيقة برلين» على مجلس الأمن الدولي

برلين (د ب أ)

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، بأنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها. وقال في مؤتمر صحفي عقب اختتام مؤتمر برلين بشأن ليبيا: «لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال النسخة النهائية من هذه الوثيقة إليه، من أجل دراستها والتعبير عن موقفه منها». وتابع لافروف: «شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية، وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس، وكان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع من دون أحزاب ليبية». وأضاف: «تمت دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر، وأعني قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج». غير أن لافروف أعلن أن طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء «حوار جدي»، مضيفاً: «كان المؤتمر مفيداً جداً، لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم».