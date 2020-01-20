المعارضة تحبط هجمات للجيش في إدلب

دمشق (وكالات)

صدت فصائل المعارضة السورية أمس، محاولات تقدم للجيش السوري وحلفائه على محور «تل مصطيف» بريف إدلب الشرقي.

وكانت فصائل المعارضة شنت هجوماً بالريف الجنوبي الشرقي لإدلب، وسيطرت على بلدة «أبو دفنة»، واستطاعت تدمير دبابة، والاستيلاء على دبابة وعربة «ب ام ب»، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 16 عنصراً من الجيش، بالإضافة لمقتل 9 مقاتلين من المعارضة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن قصفاً صاروخياً نفذه الجيش السوري استهدفت خلاله مناطق «خان العسل، كفرناها الراشدين، كفرداعل» بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات بريف إدلب.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 47 عسكرياً سورياً، جراء الهجمات التي شنتها فصائل المعارضة في سوريا منذ 16 يناير، وقال مدير مركز حميميم الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره أمس: «منذ 16 يناير من العام الحالي، تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة 16 مرة».

وشدد بورينكوف، على أن الأوضاع في المنطقة لم تشهد تصعيداً مثل هذا منذ مايو 2019، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 47 عسكرياً سورياً وإصابة 77 آخرين.

وخلفت الحملة العسكرية الأخيرة للجيش السوري على بلدات ريف حلب الغربي، حركة نزوح ومعاناة جديدة لآلاف العائلات، التي بدأت بالنزوح باتجاه مناطق ريف إدلب وريف حلب الشمالي، هرباً من القصف.

ووفق ناشطين محليين، فقد بلغ أعداد النازحين الوافدين من مناطق ريف حلب 4698 عائلة، أكثر من 73% منهم من النساء والأطفال، في وقت تواصل الفرق الميدانية توثيق أعداد النازحين من مناطق ريف حلب الجنوبي والغربي باتجاه المناطق الآمنة نسبياً.

وناشدت منظمات إنسانية، جميع الفعاليات المحلية والدولية العمل على الاستجابة لحركة النزوح الأخيرة، كما حذرت من إعاقة خروج النازحين من المنطقة والسماح بحرية الحركة للنازحين إلى كافة المناطق.

وفي جنوب البلاد، أقدم مسلحون مجهولون على مهاجمة مبنى يتبع «المخابرات الجوية» في بلدة داعل بريف درعا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات الحكومية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقال المرصد: إن مجهولين اختطفوا عنصرين ممن كانوا في صفوف فصائل المعارضة، وأجروا تسوية ومصالحة ،وانضموا إلى «الفيلق الخامس»، الذي أنشأته روسيا في الجنوب السوري.

هذا، وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة، وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى الآن، أكثر من 261، ووصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 176.