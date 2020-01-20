«الكوميسا»: مجالات واسعة للتعاون مع السودان

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد السودان لتطوير التعاون مع منظمة «الكوميسا»، لتنمية السودان والدول الأعضاء بالمنظمة والقارة الأفريقية، جاء ذلك خلال لقاء حمدوك أمس، مع وفد «الكوميسا» برئاسة الأمين العام للمنظمة شيلسي كابويبا، بحضور وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، وجدد حمدوك التزام الحكومة بتذليل العقبات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعمه للاتفاقية الثلاثية للتجارة.

ومن جانبها، قالت شيلسي: إن الإصلاح الاقتصادي الذي يأتي في سلم أولويات الحكومة السودانية يتماشى مع أهداف «الكوميسا»، وأضافت أن اللقاء بحث أولويات التعاون بين السودان والمنظمة، المتمثلة في الزراعة، وتسهيل التجارة، وتطوير النقل، وتحديث الممرات ونقاط العبور بين السودان والدول الأخرى، كما تطرق إلى أهمية تنمية وتطوير الموانئ لعبور وانسياب التجارة من السودان للدول الأخرى، وأكدت استعداد الكوميسا بكافة مؤسساتها للعمل مع السودان، وإيجاد تمويل من البنك التابع للمنظمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وتنمية وتطوير المرأة، وقالت: إن السودان سيلعب دوراً بناءً أساسياً في «الكوميسا»، وأن هناك مجالات واسعة للتعاون بين الجانبين.

وفي وقت لاحق، وقعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية مذكرة تفاهم مع اتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا، بحضور الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» شيلسي كابويبا، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.

وتهدف الاتفاقية للتعاون بين اتحاد سيدات الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والارتقاء بسيدات الأعمال في السودان خاصةً في مجال بناء القدرات والتدريب والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي. وقعها عن الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبد الله، وعن اتحاد سيدات الأعمال الكوميسا روس نيجاش.

إلى ذلك، من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، الدورة السابعة والثلاثين لمعرض الخرطوم الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم، وذلك للمرة الأولى بعد نجاح الثورة السودانية، وقال الفريق يوسف كرار، مدير عام الشركة السودانية للأسواق الحرة: إن الدورة الحالية لمعرض الخرطوم الدولي تأتي في ظل انفتاح السودان على العالم، لجذب الكثير من الشركات العالمية، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبيات لاستضافة ومشاركة أكثر من 25 دولة، و15 ولاية من ولايات السودان، وأوضح أن هذه الدورة تتميز عن سابقاتها، بوجود ثلاث صالات من أصل 6، لعرض المنتجات السودانية، متوقعاً مشاركة كبيرة من قبل الجمهور.