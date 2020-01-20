12 قتيلاً في تصادم حافلتين جنوب الجزائر

الجزائر (أ ف ب)

قضى 12 شخصاً وأصيب 46 آخرون بجروح في حادث تصادم بين حافلتين لنقل المسافرين الليلة قبل الماضية في منطقة أسطيل بين ولايتي بسكرة والوادي على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق الجزائر، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، وقال البيان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وحدات جهاز الحماية المدنية «تدخلت إثر حادث مرور خطير ومميت على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بلدية أسطيل، تمثل في اصطدام حافلتين لنقل الركاب». وأضاف أن الحادث أسفر عن «12 حالة وفاة و46 جريحاً»، موضحاً أن القتلى «تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عاماً».

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مدير الحماية بولاية الوادي أحمد باوجي أن سبب الحادث بحسب التحقيقات الأولية «يرجع للسرعة المفرطة» بانتظار نتائج تحقيق الدرك الوطني. وذكرت الإذاعة أن الرئيس عبد المجيد تبون قدم تعازيه لأسر الضحايا. كما أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وزيري الصحة والداخلية بالتوجه إلى مكان الحادث «لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المأساة»، بحسب الإذاعة.

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وهي هيئة حكومية، فإن 3275 شخصاً قُتلوا وجُرح 31 ألفاً وعشرة أشخاص في حوادث سير في 2019. وبلغ عدد الحوادث 22 ألفاً و507، ما يشير إلى انخفاض مقارنة مع 2018. وانخفض عدد القتلى (بنسبة 1,06 بالمئة) والجرحى (-4,79 بالمئة).