السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب لقائه، اليوم الأحد، في الرياض معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية. اقرأ أيضاً... قبرص تتهم تركيا بانتهاك سيادتها أثناء التنقيب عن النفط والغاز

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