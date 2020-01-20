كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مقتل 13 حوثياً بينهم قيادي في عملية شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية بينهم قيادي، في مواجهات شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني: إن "القوات نفذت عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء"، مؤكداً على "تكبد الحوثيين خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد المجاميع أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وكان مصدر عسكري يمني، قد أعلن في وقت سابق، سيطرة الحوثيين على التبة الحمراء ومواقع أخرى في جبال يام الاستراتيجية وفي وادي وصت الرابط بين ملح والفرضة، واقترابهم من جبل رشا قرب منطقة قرّودْ، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على الجيش اليمني في مديرية نهم.

وتجددت، يوم الجمعة الماضي، المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين إثر شن قوات الأخير هجوماً على مواقع للجماعة في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء والتي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلومترا.

Advertisements

ويسعى الجيش اليمني إلى التقدم باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وسط مقاومة عنيفة من الحوثيين.