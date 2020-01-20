كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق إماراتي على مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء اليوم الأحد، بأن "الإمارات تدعم مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وتسعى للتوصل إلى حل سياسي".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، وتهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إننا "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار، وإن أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة".

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