كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء "حوار جدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الأحد، بأن "طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء حوار جدي خلال المؤتمر الدولي، الذي عقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين".

وقال وزير الخارجية الروسي للصحفيين: "كان المؤتمر مفيداً جداً، ولكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج".

وأضاف لافروف: "لقد خطت الأطراف الليبية خطوة صغيرة إلى الأمام مقارنة بما حدث في اجتماعات موسكو يوم الاثنين الماضي، عندما رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت".

ولم يجتمع السراج وحفتر في العاصمة الألمانية كما حدث في العاصمة الروسية (موسكو)؛ حيث وعد قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا باحترام حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة في عام 2011، ورفض أي تدخل أجنبي في النزاع.

Advertisements

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر إلى جانب قادة آخرين من البلدان المعنية بالنزاع الليبي.