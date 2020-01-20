العراق.. ثلاثة جرحى جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، بحسب ما أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.

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وأغلق متظاهرون مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء، كما قطع المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

وتستمر الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الجنوب العراقية؛ حيث قطع المحتجون جميع الطرق الرئيسية والتجارية في محافظة النجف وسط البلاد، بما في ذلك طريق مطار النجف الدولي.

وقال محتجون: إن عملية الإغلاق جاءت ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، من جانب قوات مكافحة الشغب.

ولم تدفع استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى مغادرة ساحات الاحتجاج، بل زادت من وتيرة تحركاتهم سعيا لتحقيق بقية مطالبهم وعلى رأسها رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، ومحاسبتها.