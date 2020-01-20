مؤتمر برلين.. دعوة لمعاقبة أي طرف ينتهك الهدنة بليبيا

دعا المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، في البيان الختامي، مساء اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من ينتهك قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما دعت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى توحيد القوات الليبية من الشرطة والجيش تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

هذا واتفقت الدول المجتمعة والمنظمات الدولية في برلين لمناقشة الأزمة الليبية، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وتدعيم، مع التأكيد على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.

وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للصحفيين: بأن "لجنة خاصة مشكلة من 5 عسكريين من الطرفين ستراقب الهدنة، فيما تعهدت القوى الخارجية النشطة في ليبيا، بتعزيز حظر إرسال الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وعين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق من مساء اليوم، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين.

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وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، أن "بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، ويجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".