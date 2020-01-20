كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي: قرابة 50 جنديًا سوريًا قتلوا في آخر 72 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يوري بورنكوف رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأحزاب المعارضة في سوريا اليوم الأحد، إن أكثر من 50 مدنيًا وحوالي 50 جنديًا سوريًا قتلوا في هجمات المسلحين منذ 16 يناير، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

ومنذ 16 يناير 2020، قُتل ما يصل إلى 47 جنديًا سوريًا وجرح 77 آخرون في هجمات شنها مسلحون.

وقال، إن 51 مدنيًا قتلوا وجرح 166 آخرون.

ووفقًا لبورينكوف، إستخدم المسلحون في سوريا أسلحة وذخائر منتظمة من الدول الأعضاء في الناتو.

وقال أيضًا، إنه في حين كانت الجماعات المسلحة غير الشرعية تستخدم في السابق الأسلحة والذخائر التي صنعت نفسها بنفسها، فإنها تستخدم الآن على نطاق واسع الذخائر والأسلحة المنتظمة في دول الناتو".

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وقال أيضًا، إنه منذ 16 يناير تعرضت القوات الحكومية السورية لهجمات المسلحين في منطقة التصعيد بإدلب 16 مرة.

وخلال هذه الفترة، شنت الجماعات الإرهابية ما يصل إلى 253 هجومًا بقصف على مناطق مأهولة بالسكان، هذا هو أخطر فورة للتوتر بعد مايو 2019 ".

كما تم إنشاء أربع مناطق لإزالة التصعيد في سوريا بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي روسيا وإيران وتركيا، في مايو 2017.

وسيطرت دمشق الآن على ثلاثة منها في حين أن الرابع يقع في محافظة إدلب وجزئيًا في محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة لا يزال خارج سيطرة دمشق، مع سيطرة جبهة النصرة منظمة إرهابية محظورة في روسيا على جزء كبير منها.

