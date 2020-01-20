كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: حفتر والسراج لم يكونا جزءًا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، أن القائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، "لم يكونا جزءًا من فعاليت مؤتمر برلين بشأن ليبيا"؛ لأن هناك الكثير من الخلافات بين الطرفين.

وأعلنت المستشارة الألمانية، في وقت سابق من اليوم، أن "المشاركين بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية توصلوا إلى خطة شاملة لحل النزاع".

وقالت في مؤتمر صحفي: "لقد اتفقنا علي خطة شاملة، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي، والوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج لتأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة".

كما أكدت ميركل، على أنه "لا نستطيع حل كل المشاكل بيوم واحد في ليبيا، ولكن نستطيع أن نعطي دفعة لها".

وكشفت أنه "في الأسبوع القادم سيعقد لقاء اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، وتضم خمسة أسماء من كل طرف".

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وأجابت ميركل، على سؤال عما إذا تم الاتفاق مع روسيا وتركيا حول موضوع حظر التسليح، قائلة: "اتفقنا على أنه في المستقبل لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة، ولم نتكلم عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة اليوم، لكننا قلنا إنه في حال حصل انتهاك سوف تسمى الأسماء المنتهكين".

وتابعت: "فيما يخص مصر وروسيا وتركيا والإمارات، فقد اتفقوا جميعا على أن يعطوا دفعة جديدة لوقف إطلاق النار".