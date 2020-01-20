في أول لقاء لسيتين.. ميسي يُعيد البارصا إلى صدارة “الليغا”

منح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، فريقه فوزا ثمينا مساء اليوم الأحد، على ضيفه غرناطة بهدف دون رد، وذلك برسم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني، في أول لقاء للبارصا بمدربه الجديد كيكي سيتين الذي تعاقد معه الفريق خلفا لإرنسترو ڤالڤيردي.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب “كامب نو”، وتولى قيادتها الحكم بيزارو غوميز بالتعادل دون أهداف.

وضغط الفريق الكطلوني خلال الجولة الثانية من أجل افتتاح حصة التسجيل، غير أن محاولاته لم تترجم إلى أهداف، قبل أن يظهر ميسي في الدقيقة 76 ويهدي فريقه هدف الفوز باللقاء، علما أن الضيوف لعبوا منذ الدقيقة 69 بعشرة لاعبين بعد تلقي جيرمان سانشيز البطاقة الصفراء الثانية، والتي كلفته الإقصاء من المواجهة.

واستعاد “البلاوغرانا” عقب هذا الفوز الثمين، صدارة “الليغا” رافعا رصيده إلى النقطة 43، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، الذي تغلب أمس السبت، بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه إشبيلية.

يذكر أن زملاء ميسي سيحلون الأسبوع القادم، ضيوفا على فالنسيا لحساب مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.