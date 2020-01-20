رونالدو يقود اليوفي إلى الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، فريقه مساء اليوم الأحد، إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد، على ضيفه بارما، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي.
وافتتح رونالدو حصة التسجيل لليوفي بعد مرور 43 دقيقة على ضربة بداية المباراة التي أدارها الحكم ماركو دي بيلو، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
ونجح بارما في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 55 في إدراك التعادل عن طريق اللاعب أندريا كورنلويس، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 3 دقائق، حين عاد “الدون” وأحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في اللقاء، قبل أن تعلن صافرة دي بيلو عن نهاية المواجهة بفوز اليوفي بهدفين لواحد.
وعزز بطل إيطاليا، صدارته لجدول الترتيب رافعا رصيده للنقطة 51، موسعا الفارق عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان إلى 4 نقاط، علما أن “النيراتزوري” تعادل مع مضيفه ليتشي بهدف لمثله.
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