نعمان بلعياشي: أحاول إبداع أشياء جديدة في الموسيقى -فيديو

*فيديو: يونس الميموني

كشف الفنان المغربي نعمان بالعياشي، أنه يحضر حاليا لمفاجئة لجمهور، عبارة عن عمل يحاول الابداع فيه بطريقة تجعله مميزا، سيكتشفها الجمهور بعد إصداره قريبا.

وقال بالعياشي في دردشته مع “اليوم 24″، أن يحس بنفسه سعيدا كونه أفرح والديه واستطاع أثبات نفسه في الساحة والاحساس بالنجومية التي يطمح لها الكثيرون.

وأضاف بلعياشي أن أفضل شيء في الشهرة، هو الحصول على محبة الناس دون مقابل، وهو يعمل جاهدا للمحافظة عليها وإرضائهم موسيقيا.

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وأثنى بلعياشي على زملائه الفنانين الشباب وأصواتهم، مؤكدا أنه معجب بكثير منهم كون كل منهم يملك بصمة خاصة به في الساحة.

وعبر بلعياشي عن دعمه لمرضى السرطان، وحملتهم الرامية لجعل العلاج الخاص بهم مجاني.