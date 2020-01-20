*فيديو: يونس الميموني
كشف الفنان المغربي نعمان بالعياشي، أنه يحضر حاليا لمفاجئة لجمهور، عبارة عن عمل يحاول الابداع فيه بطريقة تجعله مميزا، سيكتشفها الجمهور بعد إصداره قريبا.
وقال بالعياشي في دردشته مع “اليوم 24″، أن يحس بنفسه سعيدا كونه أفرح والديه واستطاع أثبات نفسه في الساحة والاحساس بالنجومية التي يطمح لها الكثيرون.
وأضاف بلعياشي أن أفضل شيء في الشهرة، هو الحصول على محبة الناس دون مقابل، وهو يعمل جاهدا للمحافظة عليها وإرضائهم موسيقيا.
وأثنى بلعياشي على زملائه الفنانين الشباب وأصواتهم، مؤكدا أنه معجب بكثير منهم كون كل منهم يملك بصمة خاصة به في الساحة.
وعبر بلعياشي عن دعمه لمرضى السرطان، وحملتهم الرامية لجعل العلاج الخاص بهم مجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر نعمان بلعياشي: أحاول إبداع أشياء جديدة في الموسيقى -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.