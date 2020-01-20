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تظاهر عدد من الجزائريين المقيمين بألمانيا، اليوم الأحد، في ساحة الجمهورية ببرلين، احتجاجا على زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومشاركته في لقاء برلين حول الأزمة الليبية.
ورفع المتظاهرون شعارات رافضة تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، من بينها “لم يتم انتخاب تبون من قبل الشعب الجزائري”.
وينقسم الشارع الجزائري بشان عبد المجيد تبون الذي نصبا مؤخرا رئيسا للجزائر، بين مؤيد للحوار معه ومتشبث بمواصلة الاحتجاجات.
وانطلق، اليوم الأحد، مؤتمر برلين بألمانيا، حول الأزمة الليبية، بمشاركة كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، مع اعتذار تونس واستغراب المغرب من عدم مشاركته في المؤتمر.
وانطلق المؤتمر بغياب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم حضورهما هو فقط قضية بروتوكولية، وأنهما موجودان في برلين وعقدا لقاءات -كل منهما على حدة- مع عدة أطراف قبيل انطلاق المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع مؤتمر برلين.. جزائريون يتظاهرون ضد التبون في العاصمة الألمانية -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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