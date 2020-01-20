نقيب المسرحيين يرد على عبيابة: بلاغك “كاريكاتوري” وسنأخذ موقفا حاسما

وصف الفنان محمود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، بلاغ وزارة الثقافة بـ”الكاريكاتوري”، بعدما صدر ردا على تصريحه حول عدم مساعدة الوزارة لفرق مسرحية مغربية تمثل البلاد في محافل خارجية.

واعتبر بوحسين في رده على بلاغ الوزارة، عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، نشرها، أخيرا، أن البلاغ لم يتحدث عن محور المشكل واستخدم أساليب مبنية على “التعويم، والتعتيم، وتقسيم الصف المسرحي”، كاشفا أن السكرتارية التنفيذية للنقابة ستجتمع بسبب هذا الموضوع.

وجاء في تدوينة بوحسين: “فوجئ الرأي العام المسرحي بهذا الرد “الكاريكاتوري” من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة، وبما أن البلاغ لم يرد على محور المشكل… وحاول العودة إلى الأساليب المبنية على التعويم، والتعتيم، والرهان على تقسيم الصف المسرحي، وتصنيف المنظمات إلى جادة وغير جادة”.

وأشار بوحسين إلى أن السكرتارية التنفيذية للنقابة ستعقد اجتماعا يتم تداول الموضوع فيه لاتخاذ الموقف الحاسم، والخطوات المناسبة.

وانطلق السجال بين بوحسين مع وزارة الثقافة، بعدما صرح أن الفرق المسرحية المشاركة في مهرجان المسرح العربي بالأردن، لم تحظ بدعم، واهتمام من الوزارة الوصية.

Advertisements

وأصدرت وزارة الثقافة، الخميس، بيانا توضيحيا، جاء فيه أن الفرق الثلاثة، المشاركة في التظاهرة المذكورة، وهي فرقة “أكون للثقافات والفنون”، وفرقة “المسرح المفتوح”، وفرقة “شارع الفن للإبداع”، استدعيت من قبل الهيأة العربية للمسرح كجهة منظمة، بناء على ترشحها الفردي، والمستقل عن القطاع الحكومي الوصي، دون المرور عبر قنوات وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو مراسلة وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وأضافت الوزارة ذاتها أنه على الرغم مما سبق ذكره، فإنها استجابت إلى طلبين، تقدمت بهما الفرقتان “أكون للثقافات والفنون”، وفرقة “المسرح المفتوح”، وقررت تخصيص مبلغ 40.000 درهم لاقتناء العرضين المعنيين، 20.000 درهم لكل عرض دون احتساب الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق المسرحية الثلاث المشاركة في مهرجان المسرح العربي بالأردن، قد حصلت برسم السنوات الثلاثة الماضية على دعم الوزارة بما مجمله: فرقة “مسرح أكون للثقافات والفنون”: 1.113.000درهم. / فرقة “المسرح المفتوح”: 1.193.000 درهم./ أما فرقة “شارع الفن للإبداع”: 200.000 درهم؛ عن عام 2019.

وركزت الوزارة في توضيحها على إبراز جهودها المبذولة في دعم القطاع المسرحي بالمغرب، عبر استفادة فرق مسرحية من الدعم سنويا.

وحظي بوحسين بعد صدور بلاغ الوزارة ردا على تصريحه، بدعم وتضامن واسعين من الممثلين، ومهنيي المسرح، الذين عبروا عن دعمهم لموقف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية.