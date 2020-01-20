شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل»: متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيًا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت ميركل: إننا نتبع كل هذه التوصيات وسنواصل هذا المسار إلى أن يكون هناك احترام واستدامة لوقف إطلاق النار، معتبرة أن النزاع الذي تأجج بالوكلاء يجب أن ينتهي بسرعة.
وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي أقيم اليوم اتفقوا على عدم دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا، مشددة على ضرورة إعطاء الليبيين حق تقرير مصيرهم سلميًا.
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