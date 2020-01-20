رئيس الوزراء البريطاني: الشعب الليبي عانى بما يكفي وحان الوقت كي نتحرك إلى المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يشارك في مؤتمر برلين، بشأن تسوية الصراع في ليبيا، إن الشعب الليبي عانى بما يكفي، وأنه حان الآوان لأن تتحرك بريطانيا إلى المستقبل.

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جونسون أضاف ، في تسجيل مرئي له، “أمامنا أساسًا صراع بالوكالة، تديره قوات خارجية، سواء روسيا ومصر وآخرون من جانب، وتركيا وغيرها على الجانب الآخر والاتحاد الأوروبي منقسم”.

وواصل أن الصراعات بالوكالة تنتهي فقط حين تقرر الأطراف الخارجية التي تحركها بالوكالة بأنها تريد إنهاءها، وأن هذا هو ما تدعو إليه المملكة المتحدة، لافتًا إلى أنه يجب أن نقول للجميع بأن ذلك قد امتد أمده بما يكفي، هذا وضع مشين، أجل تخلصنا من القذافي في سنة 2011م، لكن حان الآوان الآن لأن نتحرك ونوحد ليبيا تحت جهود الأمم المتحدة .

واختتم: “وبالتالي هذا ما نريد فعله، نريد عملية بقيادة الأمم المتحدة، ووقف هذا السباق على المواقع، فالشعب الليبي، عانى بما يكفي، وحان الآوان، لأن تتحرك بلاده إلى المستقبل”.