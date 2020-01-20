قرقاش: ندعم مؤتمر برلين بشأن ونسعى للتوصل إلى حل سياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن الإمارات "تدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا وتسعى للتوصل إلى حل سياسي".

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وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على "تويتر": "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق".

وأضاف الوزير الإماراتي: "تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".

وتابع قرقاش: "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والاستقرار".

وأضاف: "أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة".