عشرات المصابين في صفوف الأمن والمحتجين مع تجدد المواجهات وسط بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

تجددت مساء اليوم الأحد، المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما لا تزال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد تراوح مكانها على خلفية أزمة اقتصادية.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المواجهات تجددت بمحيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان إن القوات "قامتً برش المياه لإبعاد مثيري الشغب"، مطالبة "المتظاهرين السلميين بالمحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات، أو الابتعاد من مكان أعمال الشغب لأننا سنكون مضطرين لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقاً للقانون".

كما طالب البيان بـ"الابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، والتهجم على عناصر قوى الأمن بالمفرقعات والحجارة وغيرها من وسائل الأذية التي لن تنتج سوى الفوضى وخسائر مادية وجسدية".

يأتي هذا فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل 30 جريحا من وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة وإسعاف 40 إصابة في المكان من القوى الأمنية والمجموعات المحتجة.