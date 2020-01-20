الجيش اليمني: 13 قتيلا من الحوثيين بينهم قيادي في عملية شرق صنعاء

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية عن "مقتل عناصر من "​الحوثيين​" بينهم قيادي، في مواجهات شرق العاصمة ​صنعاء​ وسط اليمن". وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "​القوات​ نفذت عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء". وأكد "تكبد الحوثيين خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد المجاميع أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

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