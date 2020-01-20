رئاسة قبرص اتهمت تركيا بالقرصنة على خلفية نزاع حول التنقيب عن الغاز

ركّزت الرئاسة القبرصية على أنّ "​تركيا​ تحوّلت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط، وتصرّ على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الّذي اختارته"، وذلك بعد إعلان أنقرة خططًا جديدة للتنقيب عن ​النفط والغاز​ في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "تركيا تجاهلت دعوات ​المجتمع الدولي​ على نحو متكرّر، خصوصًا نداءات ​الاتحاد الأوروبي​، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.

وكانت قد أعلنت أنقرة الجمعة أنّ سفينة ​التنقيب​ "يافوز" عاودت أنشطتها قبالة قبرص، بعد يوم من تعهّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز "بأسرع وقت ممكن".