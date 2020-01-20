رئاسة قبرص اتهمت تركيا بالقرصنة على خلفية نزاع حول التنقيب عن الغاز

ركّزت الرئاسة القبرصية على أنّ "تركيا تحوّلت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط، وتصرّ على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الّذي اختارته"، وذلك بعد إعلان أنقرة خططًا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تركيا تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرّر، خصوصًا نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.
وكانت قد أعلنت أنقرة الجمعة أنّ سفينة التنقيب "يافوز" عاودت أنشطتها قبالة قبرص، بعد يوم من تعهّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز "بأسرع وقت ممكن".
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