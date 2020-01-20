سلطات غامبيا أعلنت أن رئيسها السابق سيوقف فورا في حال عودته من المنفى

أعلن وزير العدل في ​غامبيا​ أبو بكر تمبادو، أنّ "الرئيس السابق يحيى جامع سيوقف فورًا في حال عودته إلى البلاد، وسيُلاحق بالجرائم الّتي ارتُكبت في عهده" الّذي استمرّ 22 عامًا، وذلك عقب تظاهرة مؤيّدة لعودته.

وكان جامع قد طالب أخيرًا في تسجيل مصوّر، باحترام ما يعتبرها حقوقًا له، وبخاصة الحقّ في العودة إلى غامبيا. وأُثيرت هذه المسألة عشية استئناف لجنة الحقيقة والمصالحة أعمالها، صباح غد الإثنين.

مع الإشارة إلى أنّ جامع كان قد وصل إلى رأس السلطة في غامبيا إثر انقلاب في 1994، وحكم البلاد خلال 22 عامًا بالاستناد إلى نظام قمعي. وفي كانون الثاني 2017، جرى دفعه نحو المنفى في ​غينيا​ الاستوائية إثر تدخّل عسكري إفريقي، تمّ بعدما رفض نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ التي خسر فيها أمام منافسه اداما بارو.