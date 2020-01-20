صدامات بين الأمن العراقي والمتظاهرين الذين يقطعون عددا من الطرق ببغداد

أفادت قناة "الحدث" بـ"وقوع صدامات بين ​المتظاهرين​ وقوات الأمن العراقية قرب محطة الكيلاني في منطقة السنك بالعاصمة العراقية ​بغداد​". ولفتت إلى أنّ "​المحتجين​ قطعوا شارع المودي إلى البياع في بغداد، وأغلقواساحة عدن في بغداد". وبيّنت إلى "حصولاعتقالات عشوائيّة للجرحى المتظاهرين داخل مستشفى الجملة العصبية"، منوّهةً إلى"وجود انتشار كثيف للقوات الأمنية في مداخل العاصمة بغداد".

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